Дортмундская "Боруссия" в результативном матче переигрывает "Кёльн"

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Дортмундская "Боруссия" в результативном матче переигрывает "Кёльн"

Пятничным вечером "Кёльн" и дортмундская "Боруссия" открывали 21-й тур немецкой Бундеслиги. Последние три сезона "шмели" не могли выиграть на "Рейн Энерги". Да и дома за этот же отрезок времени дортмундцы победили "козлов" лишь раз. Так что встреча ожидалась боевой, учитывая еще и то, что ряд последних матчей команда Штефана Рутенбека провела довольно успешно.

Вполне ожидаемо хозяева поля согласились играть со старта матча вторым номером. И именно игра на контратаках едва не принесла "козлам" успех на 12-й минуте. Удался "Кёльну" быстрый выпад, Гирасси получил пас на правом фланге и прострелил в штрафную. Мяч после небольшого рикошета выкатился прямо на ногу Йойичу, но тот выстрелил с 12 метров прямо в Бюрки. Что интересно, гости ответили молниеносно и сделали это куда опаснее. Шюррле принял мяч на левом фланге и выкатил сферу на линию штрафной, откуда Кагава пальнул левой, после чего сфера облизала перекладину.

Немного порадовав публику остротой у ворот, обе команды снова принялись играть позиционно. Однако какого-либо преимущества у гостей уже не наблюдалось. "Кёльн" полностью выровнял ситуацию на поле, не уступая сопернику в единоборствах. По такой игре первый тайм вполне мог закончиться без голов. Однако иного мнения был новичок "Боруссии" Миши Батшуайи, который несколько дней назад перешел в Дортмунд на правах аренды из лондонского "Челси".

Голевая атака гостей случилась на 35-й минуте. Тольян подхватил сферу на левом фланге и совершил рывок до самой кромки поля. В самый последний момент последовал прострел в район одиннадцатиметровой отметки, где Батшуайи оказался первым на мяче и отправил его в сетку ворот – 0:1. В концовке тайма бельгиец забил и второй мяч после паса Шюррле, но арбитр справедливо отменил взятие ворот, так как Миши находился в офсайде.        

Во втором тайме команды сыграли в более открытый футбол. А способствовал этому ответный гол "Кёльна", забитый на исходе часа игры. Правда, еще до этого гости вполне могли повести в матче со счетом 2:0. Шюррле принял сферу в центре поля, промчался вперед и выполнил проникающую передачу в штрафную на Миши Бачуайи, который вышел на рандеву с голкипером, но не сумел переиграть Хорна.

А на 60-й минуте хозяева поля восстановили статус кво. Голевую атаку "козлы" начали с перехвата мяча на своей половине поля. Хайнц промчался с круглым метров 40, отдал на Терроде к левому углу штрафной и получил пас назад. Тут же Хайнц выстрелил из-за штрафной, Бюрки отразил сферу перед собой, но подоспевший Цоллер головой добил мяч в ворота – 1:1.

Однако радовались хозяева поля недолго. Буквально через две минуты "Боруссия" снова была впереди. Пулишич принял снаряд на половине поля соперника, обошел Хайнца и выполнил проникающую передачу в штрафную на Батшуайи, который сблизился с голкипером "Кёльна" и прокинул мяч тому между ног – 1:2.

«Отыгрались первый раз, отыграемся и второй», – так подумали подопечные Штефана Рутенбека и принялись искать свой шанс у владений Бюрки. Случился он очень скоро, после розыгрыша углового. В гущу игроков мяч прилетел точно на голову Мере, который затылком отправил сферу в вороту – 2:2.

С этого момента "козлы" почувствовали, что могут вырвать победу. Хозяева поля бросили вперед большие силы и поплатились за это. Подав угловой и потеряв мяч игроки "Кёльна" нарвались на стремительную контратаку соперника. Гости убежали 3 в 1, но Шюррле не стал делиться мячом с партнерами, а приблизившись к штрафной, что есть силы отправил мяч в дальний угол. Шансов у Хорна не было – 2:3.

Отчаянный штурм ворот "Боруссии" в концовке матча ни к чему не привел. Подопечные Петера Штёгера одержали труднейшую и важную победу, временно переместившись на вторую позицию в турнирной таблице.  

"Кёльн" – "Боруссия" Д – 2:3

Голы: Батшуайи, 35 – 0:1. Цоллер, 60 – 1:1. Батшуайи, 62 – 1:2. Мере, 69 – 2:2. Шюррле, 84 – 2:3.

"Кёльн": Хорн, Сёренсен, Мере, Хайнц, Хектор, Хёгер (Писарро, 87), Озджан, Йойич, Клеменс (Цоллер, 46), Теродде, Гирасси (Кордоба, 63).

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Тольян, Топрак, Вайгль, Кагава, Дахуд (Геррейру, 63), Пулишич (Санчо, 62), Шюррле (Аканджи, 88), Батшуайи.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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