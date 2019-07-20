Дортмундская "Боруссия" в товарищеском матче переиграла "Ливерпуль"

В рамках предсезонной подготовки "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия" провели товарищеский матч в США.

"Шмели" быстро вышли вперёд, тем самым заложив фундамент для будущей победы со счётом 3:2.

"Ливерпуль" (Англия) – "Боруссия Д" (Германия) - 2:3

Голы: Алькасер, 3 - 0:1, Уилсон, 35 - 1:1, Дилэйни, 53 - 1:2, Ларсен, 58 - 1:3, Брюстер, 75 (пенальти) - 2:3.

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн (Александр-Арнольд, 60), Матип (ван Дейк, 60), Гомес (Ловрен, 60), Милнер (Льюис, 60), Фабиньо (Хендерсон, 60), Уилсон (Джонс, 60), Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 60), Кент (Вудберн, 60), Ориги (Брюстер, 60), Ларуси (Робертсон, 60).

"Боруссия Д": Хитц, Хуммельс (Фераи, 80), Пищек (Морей, 46), Геррейру (Шульц, 46), Топрак (Балерди, 46), Санчо (Т. Азар, 46), Вайгль (Витсель, 46), Брандт (Ларсен, 46), Гётце (Ройс, 46), Рейна (Вольф, 46), Алькасер (Дилэйни, 46).

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