Дортмундская "Боруссия" впервые за 10 лет не вышла в 1/8 финала еврокубка

Фото твиттер дортмундской "Боруссии"

Дортмундская "Боруссия" вылетела из Лиги Европы по итогам противостояния с "Рейнджерс".

"Шмели" дома проиграли со счётом 2:4, а на выезде довольствовались только ничьей 2:2.

Как сообщает Opta, "Боруссия" впервые за 10 лет не вышла в 1/8 финала еврокубка.

В сезоне 2011/12 немцы финишировали на последнем месте в группе Лиги Чемпионов и остались без евровесны.

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