Дортмундская "Боруссия" впервые за 26 лет пропустила в 5 матчах Бундеслиги 14 голов

В рамках 12-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" в гостях уступила "Штутгарту" со счётом 1:2.

Безвыигрышная серия "шмелей" в чемпионате Германии уже достигла пяти матчей, в которых команда пропустила 14 голов. Как сообщает Opta, это худший результат с 1991 года.

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