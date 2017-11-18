Дортмундская "Боруссия" впервые за 26 лет пропустила в 5 матчах Бундеслиги 14 голов

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Дортмундская "Боруссия" впервые за 26 лет пропустила в 5 матчах Бундеслиги 14 голов

В рамках 12-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" в гостях уступила "Штутгарту" со счётом 1:2.

Безвыигрышная серия "шмелей" в чемпионате Германии уже достигла пяти матчей, в которых команда пропустила 14 голов. Как сообщает Opta, это худший результат с 1991 года.

Не пропустите видеообзор матча "Штутгарт" - "Боруссия". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 12 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Штутгарт 12 16
12 Герта 11 14
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 11 2
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