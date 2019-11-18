Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за Манджукича
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марио Манджукичу, сообщает Kicker.
По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также им интересуются "Манчестер Юнайтед", "Севилья" и китайские клубы.
В нынешнем сезоне 33-летний Манджукич не провел ни одного матча и не был включен главным тренером команды Маурицио Сарри в заявку на Лигу Чемпионов. "Ювентус" оценивает форварда в 10 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Фрайбург
|11
|21
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|Хоффенхайм
|11
|20
|6
|Боруссия Дортмунд
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|7
|Шальке
|11
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|Байер Леверкузен
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|18
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|17
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|Вольфсбург
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|11
|Унион Берлин
|11
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|Герта
|11
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
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|Вердер Бремен
|11
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|11
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|Майнц 05
|11
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|Кельн
|11
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|Падерборн
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