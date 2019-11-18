Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за Манджукича

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Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за Манджукича

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марио Манджукичу, сообщает Kicker.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также им интересуются "Манчестер Юнайтед", "Севилья" и китайские клубы.

В нынешнем сезоне 33-летний Манджукич не провел ни одного матча и не был включен главным тренером команды Маурицио Сарри в заявку на Лигу Чемпионов. "Ювентус" оценивает форварда в 10 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Китайский клуб предложил Манджукичу огромную зарплату. | http://soccernews.ru
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