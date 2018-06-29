Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за вингера ПСЖ

Вингер ПСЖ Хатем Бен Арфа попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

Как сообщает Todomercadoweb, на игрока также претендует "Севилья". Напомним, что в конце месяца у футболиста истекает контракт с французским клубом.

Отметим, что в прошедшем сезоне Бен Арфа ни разу не появился на поле.

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