Дортмундская "Боруссия" вступила в борьзу за Азара

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Дортмундская "Боруссия" вступила в борьзу за Азара

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Торгану Азару, сообщает Bild.

По сведениям издания, клубы уже ведут переговоры по трансферу футболиста. Гладбах оценивает игрока не менее, чем в 42 миллиона евро. В Дортмунде он может заменить Кристиана Пулишича, который летом уйдет в "Челси". Также Азаром интересуется "Ливерпуль".

Напомним, что Торган Азар является младшим братом хавбека "Челси" Эдена Азара.

В этом сезоне 27-летний Торган провел за "Боруссию" Менхенгладбах 19 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал семь голевых пасов. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

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