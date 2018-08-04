Дортмундская "Боруссия" выбрала нового капитана

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Дортмундская "Боруссия" выбрала нового капитана

Тренерский штаб дортмундской "Боруссии" выбрал капитана команды на сезон 2018/19.

Как сообщает официальный твиттер клуба, почётный статус получил вингер Марко Ройс.

29-летний футболист признался, что для него большая честь стать капитаном "шмелей".

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" вышла в лидеры в борьбе за форварда "Атлетико". | http://soccernews.ru

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