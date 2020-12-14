Дортмундская "Боруссия" выбрала нового тренера

Дортмундская "Боруссия" определилась с заменой для уволенного накануне главного тренера Люсьена Фавра.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, следующим летом "шмелей" возглавит Марко Розе, который сейчас работает с менхенгладбахской "Боруссией".

Источник утверждает, что стороны уже достигли принципиальной договорённости о будущем сотрудничестве.

Фавр тренировал "Боруссию" с 2018 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги команда идёт на пятом месте.

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