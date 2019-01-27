Дортмундская "Боруссия" выдала лучший результат в Бундеслиге в своей истории

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Дортмундская "Боруссия" выдала лучший результат в Бундеслиге в своей истории

Дортмундская "Боруссия" вчера добилась разгромной победы над "Ганновером" (5:1).

После 19 туров "шмели" заработали 48 очков. Как сообщает Opta, это лучшее достижение в истории дортмундского клуба.

Напомним, что "Боруссия" возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая "Баварию" на 9 очков, но при этом мюнхенцы имеют игру в запасе.

Отметим, что в настоящее время "Боруссию" возглавляет швейцарец Люсьен Фавр.

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 19 48
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 39
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 39
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 19 31
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 31
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 19 28
7 Герта Герта 19 28
8 Вольфсбург Вольфсбург 19 28
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 19 27
10 Майнц 05 Майнц 05 19 27
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 19 26
12 Шальке Шальке 19 22
13 Фрайбург Фрайбург 19 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 18 21
15 Аугсбург Аугсбург 19 15
16 Штутгарт Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 19 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 19 11
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