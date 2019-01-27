Дортмундская "Боруссия" выдала лучший результат в Бундеслиге в своей истории

Дортмундская "Боруссия" вчера добилась разгромной победы над "Ганновером" (5:1).

После 19 туров "шмели" заработали 48 очков. Как сообщает Opta, это лучшее достижение в истории дортмундского клуба.

Напомним, что "Боруссия" возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая "Баварию" на 9 очков, но при этом мюнхенцы имеют игру в запасе.

Отметим, что в настоящее время "Боруссию" возглавляет швейцарец Люсьен Фавр.

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