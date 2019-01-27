Дортмундская "Боруссия" выдала лучший результат в Бундеслиге в своей истории
Дортмундская "Боруссия" вчера добилась разгромной победы над "Ганновером" (5:1).
После 19 туров "шмели" заработали 48 очков. Как сообщает Opta, это лучшее достижение в истории дортмундского клуба.
Напомним, что "Боруссия" возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая "Баварию" на 9 очков, но при этом мюнхенцы имеют игру в запасе.
Отметим, что в настоящее время "Боруссию" возглавляет швейцарец Люсьен Фавр.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|3
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|5
|РБ Лейпциг
|18
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11