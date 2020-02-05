Дортмундская "Боруссия" вылетела из Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии бременский "Вердер" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал.

"Вердер" Бремен – "Боруссия" Дортмунд - 3:2 (2:0)

Голы: Зельке, 16 - 1:0, Битенкур, 30 - 2:0, Холанд, 67 - 2:1, Рашица, 70 - 3:1, Рейна, 78 - 3:2

"Вердер": Павленка, Велькович, Фогт, Мойсандер, Фридль, Эггештайн, Классен, Битенкур, Рашица, Зельке (Сарджент, 50), Осако (Бартельс, 89).

"Боруссия": Хитц, Хакими, Хуммельс, Аканджи, Шульц, Брандт, Витцель, Азар (Холанд, 46), Санчо, Ройс (Джан, 89), Загаду (Рейна, 66).

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