Дортмундская "Боруссия" вылетела из Кубка Германии

Теги боруссия дортмундвердер бремен

Дортмундская "Боруссия" вылетела из Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии бременский "Вердер" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал.

"Вердер" Бремен – "Боруссия" Дортмунд - 3:2 (2:0)
Голы: Зельке, 16 - 1:0, Битенкур, 30 - 2:0, Холанд, 67 - 2:1, Рашица, 70 - 3:1, Рейна, 78 - 3:2

"Вердер": Павленка, Велькович, Фогт, Мойсандер, Фридль, Эггештайн, Классен, Битенкур, Рашица, Зельке (Сарджент, 50), Осако (Бартельс, 89).

"Боруссия": Хитц, Хакими, Хуммельс, Аканджи, Шульц, Брандт, Витцель, Азар (Холанд, 46), Санчо, Ройс (Джан, 89), Загаду (Рейна, 66).

Не пропустите: "Айнтрахт" выбил "РБ Лейпциг" из Кубка Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Руни помог "Дерби Каунти" выйти в 1/8 финала Кубка Англии

Гол Руни помог "Дерби Каунти" выйти в 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 41
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 34
6 Шальке Шальке 20 34
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 33
8 Фрайбург Фрайбург 20 29
9 Вольфсбург Вольфсбург 20 27
10 Аугсбург Аугсбург 20 26
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 25
12 Унион Берлин Унион Берлин 20 23
13 Герта Герта 20 23
14 Кельн Кельн 20 23
15 Майнц 05 Майнц 05 20 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 17
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 16
18 Падерборн Падерборн 20 15
Полная таблица

топ-5 тегов