Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Вольфсбургом", "Бавария" потеряла очки и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Выделим домашнюю победу дортмундской "Боруссии" над "Вольфсбургом", добытую в самой концовке встречи, а также ничью "Баварии" в гостевом поединке с "Фрайбургом".
"Боруссия Д" – "Вольфсбург" - 2:0
Голы: Пако Алькасер, 90+1 - 1:0, Пако Алькасер, 90+4 - 2:0.
"Боруссия Д": Бюрки, Загаду, Аканджи, Диалло (Хакими, 49; Бруун Ларсен, 74), Геррейру, Санчо, Гётце (Дауд, 81), Дилэйни, Витсель, Вольф, Пако Алькасер.
"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон, Кнохе, Брукс, Герхардт, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Штеффен, 68), Виллиам, Вегорст, Мехмеди (Гинчек, 81).
"Вердер" – "Майнц" - 3:1
Голы: Рашица, 3 - 1:0, Крузе, 36 - 2:0, Квайсон, 52 - 2:1, Крузе, 63 - 3:1.
"Вердер": Павленка, Мойсандер (Лангкамп, 29), Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Мевальд, Эггештайн, Классен, Рашица (Сарджент, 84), Харник (Эггештайн, 60), Крузе.
"Майнц": Мюллер, Белль, Бросински, Ниакате, Аарон Мартин, Кунде (Уджа, 81), Латца, Боэтиюс, Озтуналы (Максим, 46), Квайсон, Матета (Онисиво, 70).
"Фрайбург" – "Бавария" - 1:1
Голы: Хелер, 3 - 1:0, Левандовски, 22 - 1:1.
"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Шлоттербек, Хайнц, Гюнтер, Абраши, Хаберер, Грифо (Гондорф, 90), Франтц (Вальдшмидт, 70), Хефлер, Хелер (Гульде, 79).
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Киммих, Рафинья, Боатенг (Зюле, 73), Хамес, Алькантара, Горетцка, Коман (Рибери, 73), Левандовски, Мюллер (Гнабри, 55).
"Фортуна" – "Боруссия М" - 3:1
Голы: Хеннингс, 6 - 1:0, Штегер, 12 - 2:0, Хеннингс, 16 - 3:0, Закария, 83 - 3:1.
"Фортуна": Рензинг, Гиссельманн, Каминьски, Айхан (Хоффманн, 52), Зуттнер, Финк, Бодзек (Бормут, 60), Штегер, Циммерманн, Раман, Хеннингс (Ковнацки, 71).
"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Хофманн, Джонсон (Раффаэл, 69), Нойхаус (Закария, 46), Штробль, Азар (Херрманн, 41), Плеа, Штиндль.
"Нюрнберг" – "Аугсбург" - 3:0
Голы: Исхак, 52 - 1:0, Матеус Перейра, 88 - 2:0, Левен, 90 - 3:0.
"Нюрнберг": Матения, Бауэр, Эвертон (Марграйттер, 54), Мюль, Ляйбольд, Беренс, Левен, Керк (Матеус Перейра, 70), Эррас, Исхак, Кубо (Иличевич, 84).
"Аугсбург": Кобель, Макс, Гауэлеу, Данзо, Хедира, Ку Чжа Чхоль (Кордова, 78), Грегорич, Байер, Хан, Чжи Дон Вон, Финнбогасон (Рихтер, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц 05
|27
|30
|14
|Аугсбург
|27
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|26
|14