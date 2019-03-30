Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Вольфсбургом", "Бавария" потеряла очки и другие результаты 27-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Вольфсбургом", "Бавария" потеряла очки и другие результаты 27-го тура Бундеслиги

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Выделим домашнюю победу дортмундской "Боруссии" над "Вольфсбургом", добытую в самой концовке встречи, а также ничью "Баварии" в гостевом поединке с "Фрайбургом".

"Боруссия Д" – "Вольфсбург" - 2:0

Голы: Пако Алькасер, 90+1 - 1:0, Пако Алькасер, 90+4 - 2:0.

"Боруссия Д": Бюрки, Загаду, Аканджи, Диалло (Хакими, 49; Бруун Ларсен, 74), Геррейру, Санчо, Гётце (Дауд, 81), Дилэйни, Витсель, Вольф, Пако Алькасер.

"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон, Кнохе, Брукс, Герхардт, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Штеффен, 68), Виллиам, Вегорст, Мехмеди (Гинчек, 81).
 

"Вердер" – "Майнц" - 3:1

Голы: Рашица, 3 - 1:0, Крузе, 36 - 2:0, Квайсон, 52 - 2:1, Крузе, 63 - 3:1.

"Вердер": Павленка, Мойсандер (Лангкамп, 29), Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Мевальд, Эггештайн, Классен, Рашица (Сарджент, 84), Харник (Эггештайн, 60), Крузе.

"Майнц": Мюллер, Белль, Бросински, Ниакате, Аарон Мартин, Кунде (Уджа, 81), Латца, Боэтиюс, Озтуналы (Максим, 46), Квайсон, Матета (Онисиво, 70).
 

"Фрайбург" – "Бавария" - 1:1

Голы: Хелер, 3 - 1:0, Левандовски, 22 - 1:1.

"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Шлоттербек, Хайнц, Гюнтер, Абраши, Хаберер, Грифо (Гондорф, 90), Франтц (Вальдшмидт, 70), Хефлер, Хелер (Гульде, 79).

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Киммих, Рафинья, Боатенг (Зюле, 73), Хамес, Алькантара, Горетцка, Коман (Рибери, 73), Левандовски, Мюллер (Гнабри, 55).
 

"Фортуна" – "Боруссия М" - 3:1

Голы: Хеннингс, 6 - 1:0, Штегер, 12 - 2:0, Хеннингс, 16 - 3:0, Закария, 83 - 3:1.

"Фортуна": Рензинг, Гиссельманн, Каминьски, Айхан (Хоффманн, 52), Зуттнер, Финк, Бодзек (Бормут, 60), Штегер, Циммерманн, Раман, Хеннингс (Ковнацки, 71).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Хофманн, Джонсон (Раффаэл, 69), Нойхаус (Закария, 46), Штробль, Азар (Херрманн, 41), Плеа, Штиндль.
 

"Нюрнберг" – "Аугсбург" - 3:0

Голы: Исхак, 52 - 1:0, Матеус Перейра, 88 - 2:0, Левен, 90 - 3:0.

"Нюрнберг": Матения, Бауэр, Эвертон (Марграйттер, 54), Мюль, Ляйбольд, Беренс, Левен, Керк (Матеус Перейра, 70), Эррас, Исхак, Кубо (Иличевич, 84).

"Аугсбург": Кобель, Макс, Гауэлеу, Данзо, Хедира, Ку Чжа Чхоль (Кордова, 78), Грегорич, Байер, Хан, Чжи Дон Вон, Финнбогасон (Рихтер, 46).

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 27 63
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 27 61
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 49
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 27 47
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 26 46
6 Вердер Бремен Вердер Бремен 27 42
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 27 42
8 Вольфсбург Вольфсбург 27 42
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 41
10 Герта Герта 26 35
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 27 34
12 Фрайбург Фрайбург 27 32
13 Майнц 05 Майнц 05 27 30
14 Аугсбург Аугсбург 27 25
15 Шальке Шальке 26 23
16 Штутгарт Штутгарт 26 20
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 27 16
18 Ганновер 96 Ганновер 96 26 14
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