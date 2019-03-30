Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Вольфсбургом", "Бавария" потеряла очки и другие результаты 27-го тура Бундеслиги

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Выделим домашнюю победу дортмундской "Боруссии" над "Вольфсбургом", добытую в самой концовке встречи, а также ничью "Баварии" в гостевом поединке с "Фрайбургом".

"Боруссия Д" – "Вольфсбург" - 2:0

Голы: Пако Алькасер, 90+1 - 1:0, Пако Алькасер, 90+4 - 2:0.

"Боруссия Д": Бюрки, Загаду, Аканджи, Диалло (Хакими, 49; Бруун Ларсен, 74), Геррейру, Санчо, Гётце (Дауд, 81), Дилэйни, Витсель, Вольф, Пако Алькасер.

"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон, Кнохе, Брукс, Герхардт, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Штеффен, 68), Виллиам, Вегорст, Мехмеди (Гинчек, 81).



"Вердер" – "Майнц" - 3:1

Голы: Рашица, 3 - 1:0, Крузе, 36 - 2:0, Квайсон, 52 - 2:1, Крузе, 63 - 3:1.

"Вердер": Павленка, Мойсандер (Лангкамп, 29), Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Мевальд, Эггештайн, Классен, Рашица (Сарджент, 84), Харник (Эггештайн, 60), Крузе.

"Майнц": Мюллер, Белль, Бросински, Ниакате, Аарон Мартин, Кунде (Уджа, 81), Латца, Боэтиюс, Озтуналы (Максим, 46), Квайсон, Матета (Онисиво, 70).



"Фрайбург" – "Бавария" - 1:1

Голы: Хелер, 3 - 1:0, Левандовски, 22 - 1:1.

"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Шлоттербек, Хайнц, Гюнтер, Абраши, Хаберер, Грифо (Гондорф, 90), Франтц (Вальдшмидт, 70), Хефлер, Хелер (Гульде, 79).

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Киммих, Рафинья, Боатенг (Зюле, 73), Хамес, Алькантара, Горетцка, Коман (Рибери, 73), Левандовски, Мюллер (Гнабри, 55).



"Фортуна" – "Боруссия М" - 3:1

Голы: Хеннингс, 6 - 1:0, Штегер, 12 - 2:0, Хеннингс, 16 - 3:0, Закария, 83 - 3:1.

"Фортуна": Рензинг, Гиссельманн, Каминьски, Айхан (Хоффманн, 52), Зуттнер, Финк, Бодзек (Бормут, 60), Штегер, Циммерманн, Раман, Хеннингс (Ковнацки, 71).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Хофманн, Джонсон (Раффаэл, 69), Нойхаус (Закария, 46), Штробль, Азар (Херрманн, 41), Плеа, Штиндль.



"Нюрнберг" – "Аугсбург" - 3:0

Голы: Исхак, 52 - 1:0, Матеус Перейра, 88 - 2:0, Левен, 90 - 3:0.

"Нюрнберг": Матения, Бауэр, Эвертон (Марграйттер, 54), Мюль, Ляйбольд, Беренс, Левен, Керк (Матеус Перейра, 70), Эррас, Исхак, Кубо (Иличевич, 84).

"Аугсбург": Кобель, Макс, Гауэлеу, Данзо, Хедира, Ку Чжа Чхоль (Кордова, 78), Грегорич, Байер, Хан, Чжи Дон Вон, Финнбогасон (Рихтер, 46).

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