Дортмундская "Боруссия" вышла из гонки за Моратой

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Дортмундская "Боруссия" вышла из гонки за МоратойДортмундская "Боруссия" вышла из гонки за форвардом лондонского "Челси" Альваро Моратой, информирует goal.com.

Эту информацию уже подтвердил спортивный директор "шершней" Михаэль Цорк, который назвал трансфер 25-летнего нападающего "аристократов" слишком дорогим для его клуба.

В завершившемся сезоне Мората забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач в 48 матчах за "Челси". Его трансферная стоимость оценивается примерно в 60 миллионов евро.

Напомним, дортмундская "Боруссия" и "Арсенал" нацелились на защитника "Ювентуса". | soccernews.ru

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