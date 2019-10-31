Дортмундская "Боруссия" вышла в 1/8 финала Кубка Германии и другие результаты
Завершились ещё шесть матчей 1/16 финала Кубка Германии.
Выделим дерби "Боруссий", в котором Дортмунд взял верх над Менхенгладбахом.
"Ферль" – "Хольштайн Киль" - 1:1, по пенальти - 8:7
Голы: 0:1 – 13 Зерра, 1:1 – 45 Хеккер.
"Кайзерслаутерн" – "Нюрнберг" - 2:2, по пенальти - 6:5
Голы: 1:0 – 8, пенальти Тиле, 1:1 – 15 Егер, 2:1 – 74, пенальти Тиле, 2:2 – 89 Фрай.
"Фортуна" – "Эрцгебирге" - 2:1
Голы: 0:1 – 12 Крюгер, 1:1 – 45, пенальти Хеннингс, 2:1 – 75 Адамс.
"Санкт-Паули" – "Айнтрахт" - 1:2
Голы: 0:1 – 4 Дост, 0:2 – 16 Дост, 1:2 – 42, пенальти Собота.
"Герта" – "Динамо Дрезден" - 3:3, по пенальти - 5:4
Голы: 0:1 – 36 Коне, 1:1 – 48 Лукебакио, 2:1 – 85, пенальти Дуда, 2:2 – 90, пенальти Эберт, 2:3 – 107 Штор, 3:3 – 120 Торунарига.
"Боруссия Д" – "Боруссия М" - 2:1
Голы: 0:1 – 71 Тюрам, 1:1 – 77 Брандт, 2:1 – 80 Брандт.
"Боруссия Д": Хитц, Пишчек, Загаду, Аканджи, Шульц (Гетце, 78), Брандт, Санчо, Бруун Ларсен (Хакими, 63), Витцель, Азар, Вайгль.
"Боруссия М": Зоммер, Бенсебайни (Вендт, 30), Лайнер, Байер, Эльведи, Хофманн (Макридис, 87), Нойхаус, Закария, Бенеш (Херрманн, 81), Тюрам, Штиндль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Байер Леверкузен
|9
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|9
|4