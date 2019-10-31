Дортмундская "Боруссия" вышла в 1/8 финала Кубка Германии и другие результаты

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Дортмундская "Боруссия" вышла в 1/8 финала Кубка Германии и другие результаты

Завершились ещё шесть матчей 1/16 финала Кубка Германии.

Выделим дерби "Боруссий", в котором Дортмунд взял верх над Менхенгладбахом.

"Ферль" – "Хольштайн Киль" - 1:1, по пенальти - 8:7

Голы: 0:1 – 13 Зерра, 1:1 – 45 Хеккер.


"Кайзерслаутерн" – "Нюрнберг" - 2:2, по пенальти - 6:5

Голы: 1:0 – 8, пенальти Тиле, 1:1 – 15 Егер, 2:1 – 74, пенальти Тиле, 2:2 – 89 Фрай.
 

"Фортуна" – "Эрцгебирге" - 2:1

Голы: 0:1 – 12 Крюгер, 1:1 – 45, пенальти Хеннингс, 2:1 – 75 Адамс.
 

"Санкт-Паули" – "Айнтрахт" - 1:2

Голы: 0:1 – 4 Дост, 0:2 – 16 Дост, 1:2 – 42, пенальти Собота.


"Герта" – "Динамо Дрезден" - 3:3, по пенальти - 5:4

Голы: 0:1 – 36 Коне, 1:1 – 48 Лукебакио, 2:1 – 85, пенальти Дуда, 2:2 – 90, пенальти Эберт, 2:3 – 107 Штор, 3:3 – 120 Торунарига.
 
 
"Боруссия Д" – "Боруссия М" - 2:1

Голы: 0:1 – 71 Тюрам, 1:1 – 77 Брандт, 2:1 – 80 Брандт.

"Боруссия Д": Хитц, Пишчек, Загаду, Аканджи, Шульц (Гетце, 78), Брандт, Санчо, Бруун Ларсен (Хакими, 63), Витцель, Азар, Вайгль.

"Боруссия М": Зоммер, Бенсебайни (Вендт, 30), Лайнер, Байер, Эльведи, Хофманн (Макридис, 87), Нойхаус, Закария, Бенеш (Херрманн, 81), Тюрам, Штиндль.

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3 Фрайбург Фрайбург 9 17
4 Вольфсбург Вольфсбург 9 17
5 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 9 16
6 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 9 15
7 Шальке Шальке 9 15
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 9 15
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 9 14
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