Дортмундская "Боруссия" вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов

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Дортмундская "Боруссия" вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Севильей" со счетом 2:2, но по сумме двух встреч пробилась в четвертьфинал. У немецкого клуба дубль сделал Эрлинг Холанд. В составе гостей дублем отличился Юссеф Эн-Несири.

"Боруссия" Дортмунд Германия – "Севилья" Испания - 2:2 (1:0) - первый матч - 3:2
Голы: Холанд, 35 - 1:0, Холанд, 54 (с пенальти) - 2:0, Эн-Несири, 68 (с пенальти) - 2:1, Эн-Несири, 90+6 - 2:2

"Боруссия": Хитц, Морей, Шульц, Хуммельс, Джан, Беллингем, Дауд, Азар (Пасслак, 67), Дилэйни, Ройс, Холанд.

"Севилья": Буну, Кунде, Диего Карлос, Навас, Акунья, Фернандо, Оскар Родригес (Оливер Торрес, 79), Окампос (де Йонг, 60), Жордан (Гомес, 60), Сусо, Эн-Несири.

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