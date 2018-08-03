Дортмундская "Боруссия" вышла в лидеры в борьбе за форварда "Атлетико"



Французский нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро может перейти в дортмундскую "Боруссию", сообщает Marca.

По сведениям издания, немецкий клуб предложил за футболиста 23 миллиона евро и перебил предложение "Валенсии", которая готов заплатить за него 14 миллионов.

В составе "Боруссии" форвард может заменить Миши Батшуайи, вернувшегося в "Челси" по окончании срока аренды.

В прошлом сезоне 31-летний Гамейро провел за "Атлетико" 37 матчей и забил 11 голов.

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