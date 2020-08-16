Дортмундская "Боруссия" забила 11 голов в товарищеском матче

Дортмундская "Боруссия" в товарищеском матче разгромила венскую "Аустрию" и одержала со счетом 11:2.

Победу немецкому клубу принес дубль Джованни Рейны, а также голы Рафаэла Геррейру, Мануэля Ферая, Джейдона Санчо, Эмре Джана, Мариуса Вольфа, Торгана Азара, Джуда Беллингема, Тайлана Думана и Нико Шульца.

"Аустрия" (Вена, Австрия) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — 2:11 (1:4)

Голы: Рейна, 9 - 0:1, Рейна, 23 - 0:2, Моншайн, 33 - 1:2, Геррейру, 41 - 1:3, Ферай, 44 - 1:4, Санчо, 53 - 1:5, Юкич, 54 - 2:5, Джан, 65 - 2:6, Вольф, 73 - 2:7, Азар, 76 (с пенальти) - 2:8, Беллингем, 78 - 2:9, Думан, 81 - 2:10, Шульц, 86 - 2:11.

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