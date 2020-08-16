Дортмундская "Боруссия" забила 11 голов в товарищеском матче

Теги боруссия дортмундаустрия вена

Дортмундская "Боруссия" забила 11 голов в товарищеском матче

Дортмундская "Боруссия" в товарищеском матче разгромила венскую "Аустрию" и одержала со счетом 11:2.

Победу немецкому клубу принес дубль Джованни Рейны, а также голы Рафаэла Геррейру, Мануэля Ферая, Джейдона Санчо, Эмре Джана, Мариуса Вольфа, Торгана Азара, Джуда Беллингема, Тайлана Думана и Нико Шульца.

"Аустрия" (Вена, Австрия) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — 2:11 (1:4)
Голы: Рейна, 9 - 0:1, Рейна, 23 - 0:2, Моншайн, 33 - 1:2, Геррейру, 41 - 1:3, Ферай, 44 - 1:4, Санчо, 53 - 1:5, Юкич, 54 - 2:5, Джан, 65 - 2:6, Вольф, 73 - 2:7, Азар, 76 (с пенальти) - 2:8, Беллингем, 78 - 2:9, Думан, 81 - 2:10, Шульц, 86 - 2:11.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" нацелилась на вингера "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кавани подпишет с "Бенфикой" трехлетний контракт

Кавани подпишет с "Бенфикой" трехлетний контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов