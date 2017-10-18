Дортмундская "Боруссия" забила 400-й гол в еврокубках

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" на выезде сыграла вничью с АПОЭЛ со счётом 1:1.

Единственный гол в ворота кипрской команды забил защитник "шмелей" Сократис Папастатопулос.

Как сообщает Gracenote Live, этот гол стал 400-м для "Боруссии" в еврокубковых матчах. | http://soccernews.ru