Дортмундская "Боруссия" заинтересована в обмене Обамеянга на игрока "Арсенала"

Дортмундская "Боруссия" и лондонский "Арсенал" уже в текущее трансферное окно могут совершить обмен игроками.

Так, по сведениям The Daily Telegraph, "шмели" готовы будут отпустить своего ведущего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в стан "канониров", если в сделку по нему будет включен нападающий англичан Оливье Жиру.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" успешно провел переговоры по трансферу Обамеянга. | soccernews.ru