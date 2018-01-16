Дортмундская "Боруссия" заинтересована в обмене Обамеянга на игрока "Арсенала"

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Дортмундская "Боруссия" заинтересована в обмене Обамеянга на игрока "Арсенала"Дортмундская "Боруссия" и лондонский "Арсенал" уже в текущее трансферное окно могут совершить обмен игроками.

Так, по сведениям The Daily Telegraph, "шмели" готовы будут отпустить своего ведущего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в стан "канониров", если в сделку по нему будет включен нападающий англичан Оливье Жиру.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" успешно провел переговоры по трансферу Обамеянга. | soccernews.ru

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