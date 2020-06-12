Дортмундская "Боруссия" заинтересована в продлении аренды Хакими

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Дортмундская "Боруссия" заинтересована в продлении аренды Хакими

Дортмундская "Боруссия" хочет сохранить в команде флангового защитника Ашрафа Хакими, который играет в Германии с лета 2018 года на правах аренды.

По информации Bild, "шмели" ведут переговоры с мадридским "Реалом" о продлении арендного соглашения 21-летнего марокканца.

Сам футболист не против остаться в "Боруссии" по окончании текущего сезона.

В составе немецкой команды Ашраф забил 12 голов и сделал 17 ассистов в 70 матчах. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2022 года.

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