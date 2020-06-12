Дортмундская "Боруссия" заинтересована в продлении аренды Хакими
Дортмундская "Боруссия" хочет сохранить в команде флангового защитника Ашрафа Хакими, который играет в Германии с лета 2018 года на правах аренды.
По информации Bild, "шмели" ведут переговоры с мадридским "Реалом" о продлении арендного соглашения 21-летнего марокканца.
Сам футболист не против остаться в "Боруссии" по окончании текущего сезона.
В составе немецкой команды Ашраф забил 12 голов и сделал 17 ассистов в 70 матчах. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20