Дортмундская "Боруссия" заинтересована в продлении аренды Хакими

Дортмундская "Боруссия" хочет сохранить в команде флангового защитника Ашрафа Хакими, который играет в Германии с лета 2018 года на правах аренды.

По информации Bild, "шмели" ведут переговоры с мадридским "Реалом" о продлении арендного соглашения 21-летнего марокканца.

Сам футболист не против остаться в "Боруссии" по окончании текущего сезона.

В составе немецкой команды Ашраф забил 12 голов и сделал 17 ассистов в 70 матчах. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: "Боруссия" не собирается снижать стоимость Санчо. | http://soccernews.ru