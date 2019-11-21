Дортмундская "Боруссия" заключила новый долгосрочный контракт с техническим спонсором
Дортмундская "Боруссия" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с техническим спонсором клуба - компанией Puma.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
#PUMA2028— Borussia Dortmund (@BVB) November 21, 2019
Borussia Dortmund und @PUMA verlängern bis 2028. #ForeverFaster pic.twitter.com/9ShOxq3vyh
Напомним, что "Боруссия" и Puma успешно сотрудничают на протяжении уже семи лет.
В текущем сезоне "шмели" по итогам 11 туров занимают шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Фрайбург
|11
|21
|5
|Хоффенхайм
|11
|20
|6
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|7
|Шальке
|11
|19
|8
|Байер Леверкузен
|11
|18
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|17
|10
|Вольфсбург
|11
|17
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|14
|Вердер Бремен
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|11
|4