Дортмундская "Боруссия" заключила новый долгосрочный контракт с техническим спонсором

Дортмундская "Боруссия" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с техническим спонсором клуба - компанией Puma.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Напомним, что "Боруссия" и Puma успешно сотрудничают на протяжении уже семи лет.

В текущем сезоне "шмели" по итогам 11 туров занимают шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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