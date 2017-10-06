Досадная осечка: сборная Италии дома не сумела обыграть Македонию

В рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 в европейской отборочной группе G сборная Италии на своём поле добилась лишь ничьей в матче с национальной командой Македонии.

Италия – Македония - 1:1

Голы: Кьеллини, 40 - 1:0, Трайковски, 77 - 1:1.

Италия: Буффон, Дзаппакоста, Бардзальи (Ругани, 46), Кьеллини, Дармиан, Верди (Бернардески, 64), Пароло, Инсинье, Гальярдини (Кристанте, 75), Бонуччи, Иммобиле.

Македония: Димитриевски, Велкоски (Зайков, 75), Ристовски, Муслиу, Спировски, Хасани (Трайковски, 64), Барди, Алиоски, Несторовски, Пандев (Тричковски, 80), Радески.

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