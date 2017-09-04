Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Германия – Норвегия

Стадион: "Мерседес-Бенц-Арена" (Штутгарт, Германия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Гедиминас Мажейка (Литва)

В рамках 8 тура европейской квалификации к ЧМ-2018 в группе "С" сборная Германия примет гостей из Норвегии. Встреча действующих чемпионов мира и "викингов" пройдет в Штутгарте на "Мерседес-Бенц-Арене". Уже по итогам этого матча команда Йоахима Лева может оформить прямую путевку на Мундиаль. В победе же немцев мало кто сомневается. Бундестим выиграл все 7 предыдущих встреч в группе, показывая великолепную форму.

В пятницу действующий чемпион мира одолел в Праге Чехию (2:1), оставив после игры двоякие впечатления. Немцы явно не напрягались, немало позволив хозяевам, которые больше нуждались в результате. С другой стороны, свой гол чехи забили лишь благодаря чудо-выстрелу Дариды, но как только счет стал ничейным, так подопечные Йоахима Лева сразу отыскали в себе силы вырвать победу. Немецкую машину трудно остановить, даже когда она далека от максимальных оборотов. Ни одна из команд, выступающих в нынешнем отборочном цикле, не может сравниться с Германией по дополнительным показателям. Действующие чемпионы мира продуктивнее всех действуют в передней линии, имея при этом самые надежные тылы. Очень мощный у Бундестим резерв, в чем можно было убедиться в Кубке Конфедераций.

Сборная Норвегии переживает нынче не лучшие времена. Команда давно не радовала своих поклонников, проваливая один отборочный цикл за другим. Не увидим мы норвежцев и на Мундиале 2018 года. С таким положением дел местная федерация футбола мириться не хочет, пригласив на пост главного тренера Ларса Лагербека. Однако пока под руководством нового наставника "викинги" не очень впечатляли своими действиями. Правда, в предыдущем туре им удалось, наконец, добиться успеха. В родных стенах сборная Норвегии справилась с Азербайджаном (2:0). Закрепившись на четвертом месте, скандинавы попытаются подняться еще на одну ступеньку по турнирной лестнице. Вряд ли восхождение состоится в ближайшем туре. Слишком грозный соперник будет противостоять команде Лагербека.

Интересные факты противостояния Германии и Норвегии:

Сборная Германии имеет 100-процентный результат в группе (7 игр – 7 побед)

В текущем отборе Норвегия проиграла в гостях все матчи

Беспроигрышная серия Бундестим длится 16 матчей

Последний раз норвежцы побеждали в гостях 3 сентября 2015 года (Болгария – 1:0)

В матче первого круга немцы одержали победу со счетом 3:0

Ориентировочные составы на игру:

Германия: тер Штеген – Гинтер, Хуммельс, Киммих, Хектор, Кроос, Озил, Джан, Брандт, Дракслер, Мюллер.

Норвегия: Ярстейн – Алеэсами, Шелвик, Нортвейт, Свенссон, Юхансен, Эльюнусси, Берге, Дэли, Кинг, Серлот.

Прогноз на матч Германия – Норвегия:

Фаворит в этом матче очевиден. Победа немецкой сборной не вызывает ни малейших сомнений. Другое дело, что можно порассуждать, какой именно будет виктория. При Лагербеке Норвегия не позволяет себе разгромных поражений, но на фоне такого соперника возможны исключения. В частности, в первом круге "викинги" уступили сборной Германии со счетом 0:3.

Букмекеры предлагают на победу Бундестим крайне маленький коэффициент 1.12 баллов. В пользу норвежцев можно сделать ставку с коэффициентом 20.00. На ничейный исход коэффициент равен 9.50 баллам.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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