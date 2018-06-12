Дост расторг контракт со "Спортингом" после конфликта с болельщиками

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Дост расторг контракт со "Спортингом" после конфликта с болельщикамиНападающий Бас Дост получил статус свободного агента и покинул "Спортинг".

29-летний голландец прекратил сотрудничество с португальцами в одностороннем порядке, сообщает L’Equipe.

Решение игрок принял после инцидента с вторжением агрессивных болельщиков на территорию базы "Спортинга".

В результате атаки болельщиков голландец получил несколько ран на голове

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