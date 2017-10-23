Дост сделал пятый хет-трик за "Спортинг" в 2017 году

В матче 9-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле разгромил "Шавиш" со счетом 5:1.

Тремя мячами в этом поединке отметился голландский нападающий лиссабонского клуба Бас Дост.

Этот хет-трик стал для него пятым в 2017 году в составе "львов". Ранее от него пострадали "Тондела", "Боавишта", "Брага" и "Шавиш".

28-летний Дост выступает за "Спортинг" с 2016 года, провел за клуб 50 матчей и забил 43 гола.

Не пропустите: "Спортинг" разгромил "Шавиш" благодаря хет-трику Доста. | http://soccernews.ru