Дост уладил детали перехода в "Фенербахче"

Нападающий Бас Дост уладил детали своего перехода в "Фенербахче".

Как сообщает Milliyet, голландский футболист согласовал условия контракта с турецким клубом, которым в новом сезоне будет руководить его соотечественник Филлип Коку.

По данным источника, договор вступит в силу, когда ФИФА одобрит расторжение контракта между Достом и "Спортингом".

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