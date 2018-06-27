Дост уладил детали перехода в "Фенербахче"

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Дост уладил детали перехода в "Фенербахче"Нападающий Бас Дост уладил детали своего перехода в "Фенербахче".

Как сообщает Milliyet, голландский футболист согласовал условия контракта с турецким клубом, которым в новом сезоне будет руководить его соотечественник Филлип Коку.

По данным источника, договор вступит в силу, когда ФИФА одобрит расторжение контракта между Достом и "Спортингом".

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