Достойный вылет сборной России и бразильская обескураженность – итоги 1/4 финала Чемпионата Мира

Вчера ушли в историю последние четвертьфинальные матчи Чемпионата Мира 2018, которые подарили болельщикам настоящее футбольное шоу. Да, два матча в эту концепцию немного не вписываются, и все понимают о каких встречах идет речь, но вот все остальное было на высоте. Предлагаем немного охладить и без того горячие головы и поговорить о том, что же происходило последние два дня на полях России.

Достойный вылет сборной России

Вот кто бы что не говорил, а матч Россия – Хорватия был одним из лучших в исполнении команды Черчесова на этом мундиале. Да, были победы 5:0 над Саудовской Аравией и 3:1 над Египтом, но сейчас они кажутся совершенно неинтересными. Ну кто будет равнять сборные арабских стран, которые выходят на главный футбольный турнир планеты раз в 20 лет, и маленькое балканское государство, сборная которого на 50% укомплектована игроками топовых европейских клубов. И русские выстояли. Не без проблем, конечно, но выстояли! А Хорватия так и не смогла выиграть в основное время у хозяев турнира. Тут уж целое проклятия намечается. Надеемся, в 2022 году им в группу не попадется Катар!

Что же, собственно, происходило на поле? Об этом нужно спрашивать в первую очередь у "шашечных", ведь именно они поиграли первые 15 минут матча, а потом как-то остановились. Гол Дениса Черышева на 31 минуте – это как-раз следствие того, что хорваты вдруг начали играть невероятно пассивно и просто: перекат мяча на своей половине поля, потом заброс на Манджукича.

Первое взятие ворот – это смесь ошибок всей задней линии подопечных Далича. Сначала опорные полузащитники смотрели футбол в тот момент, когда Дзюба принимал мяч, продолжали его смотреть, когда Артем отдавал пас, еще большее увлечение у хорватских игроков вызвали прием мяча Черышевым и его забег, а Субашич, кажется, не ожидал, что русские умеют хорошо бить по воротам и вышел покурить к линии вратарской площадки. Так что в момент, когда игровой снаряд уже летел возле его головы, вратарь ничего сделать не смог. Да и стоит признать, что даже если бы Субашич стоял в воротах, он бы все-равно рисковал не достать этот выстрел. Мяч полетел настолько круто и точно, что нужно было сразу повиснуть возле левой крестовины, чтобы хоть как-то отразить удар.

Но даже при такой скудной игре Хорватия отыгралась, и в этом случае снова имела место ошибка. При чем, сборная России уже допускала подобную оплошность в матче с Уругваем. Фланговый игрок (в нашем случае Манджукич) обыграл своего визави на фланге, эту зону сразу побежал крыть центральный, центрального страхует еще кто-то, и, в итоге, тотальная страховка и закрытие чужих зон привели к тому, что Крамарича, который спокойно себе набегал в штрафную площадь, уже никто не держал.

В перерыве хорватам немного поправили мозги, и они начали играть в своем стиле: мяч опустился вниз, его начали разыгрывать между собой Модрич и Ракитич, пропала суетливость и забросы от своих ворот на форварда. В таких условиях России не оставалось ничего, кроме как защищаться. Было видно, что они надеются либо на еще одну ошибку "шашечных", либо на серию пенальти. Но даже при этом из игры не пропадали опасные выпады, которые иногда заканчивались опасными ударами. Но все это закончилось после выхода Смолова и ухода Дзюбы. Именно в этот момент вся контратакующая игра сборной-хозяйки куда-то исчезла. И совершенно непонятно, то ли Федор просто не готов к игре на таком уровне, то ли ему не подходит модель игры, а может просто в плохой форме. Но факт остается фактом: во многом именно его замена и сломала последующий ход событий. Плюс, конечно, без этого было не обойтись, ведь Дзюбы на 120 минут просто не хватило бы.

Но была и еще одна замена, которая, к всеобщему удивлению, практически свела на ноль весь тот плохой эффект, что привнес в игру Смолов. После выхода Дзагоева на 102 минуте в атаку вернулась свежесть, а подачи стали куда опасней. Именно после одной из них Марио Фернандес и забил второй гол России в матче, но победу он все равно не принес, ведь до этого свой стандарт реализовали хорваты. Вида – специалист по важным голам. Еще во времена своей игры в киевском "Динамо" он не раз забивал донецкому "Шахтеру" после навесов и, таким образом, приносил столичному клубу трофеи. Вчера он повторил этот фокус и в сборной.

Серия пенальти оказалась для России неудачной во многом из-за одного человека. Да, речь опять о Федоре Смолове, который в полуфинале Чемпионата Мира решил изобразить Паненку. Да, если бы она получилась, вопросов бы не возникло, но ведь удар был совершенно бездарный. Мяч почти не оторвался от земли, полетел слабо и Субашич, который уже заваливался в левый угол, смог остановится, прикурить, а потом ногами достать мяч. Можно было бы простить Смолова, если бы он ударил так, как с Испанией, но вратарь взял бы мяч, или если бы он пробивал без шансов, но попал в перекладину. Но это же просто бездарно!

Был еще неудачный пенальти Фернандеса, который решил пробить как можно сильнее, но не попал. Можно хорошенько всыпать ему за такое исполнение, но послушайте: русский бразилец весь чемпионат отпахал на своей бровке так, что Фагнер молча курит в сторонку. Даже в матче против Хорватии его усредненная позиция была на чужой половине поля. Для сравнения, Кудряшов практически не бегал вперед. Очевидно, что, если бы не работа Фернандеса, Россия не дошла бы до четвертьфинала. Да и в этом матче он подарил надежду на полуфинал. Так что к нему вопросов быть не должно. Вот прям совсем! Как и к Акинфееву, который снова потащил пенальти.

Главный итог матча в том, что после финального удара Ракитича не было ощущения, что Россия вылетела. Все было настолько напряженно и даже сказочно, что настраивало на определенного рода продолжение. Особенно важным в этом плане стал гол Фернандеса, который забил позднее всех российских и советских футболистов до этого. Никто не мог подумать, что после гола Виды Россия еще сможет отыграться. Для многих выстрел хорватского центрального защитника после углового выглядел как приговор и завершающая точка, но нет! Вылет сборной Черчесова оказался достойным. Она стала лучшей командой на турнире, которая предпочитала играть в оборону. Она вылетела последней из них.

Пару слов о Хорватии: подопечные Златко Далича хоть и стали второй командой, после Аргентины 1990 года, которая выиграла две серии пенальти на одном мундиале, но под конец встречи было видно, что футболисты очень устали. У Манджукича и Врсалько и вообще сводило ноги. Два матча по 120 минут были для них лишними. А в полуфинале "шашечным" играть с быстрыми и свежими англичанами, которые потратили не очень много сил в матче со шведами. И далеко не факт, что подопечных Далича хватит на весь матч. Может получится такая ситуация, что после 70 минут они просто станут или отойдут в оборону. А дальше парни Саутгейта сделают все, что захотят.

Кстати, вы заметили, как хорошо бегала Россия в этом матче? Да 38-летний Игнашевич в конце матча носился на стандарт и обратно с неимоверной скоростью, в то время как Врсалько лежал и просил помощи у врачей. Может, в церковь сходили? Или допинга приняли (шутка, конечно же)? В любом случае, могут, когда захотят! Спасибо за турнир! Теперь ногу Акинфеева еще 10 лет будут показывать по всех спортивных каналах.

Бельгийское чудо

Матч Бразилии и Бельгии был прост, ка белый день, хотя его и подавали, как невероятно сложный бой с кучей моментов и тактическими изощренностями. Ну да, Роберто Мартинес отказался от расстановки с тремя защитниками, и поставил четырех, трансформировав свою схему в разновидность 4-3-3. Но это читалось, ведь еще матч с японцами показал, что против организованных и быстрых команд Карраско и Менье на роль латералей совершенно не подходят. А других игроков нет. Но исход матча решило даже не это. Нет, это тоже, но не в такой степени.

На самом деле, борьба шла за первый забитый гол. Тот, кто его забивал, получал преимущество, ведь тогда команда-противник должна была идти вперед, а ведущая в счете сборная могла сыграть на контратаках. А мастеров для такого стиля в составе обеих сборных хватает. Особенно это касается Бельгии. И все получилось с точностью именно так, как было описано выше. Бельгийцы забили первыми, а потом практически добили "селесао" вторым голом в исполнении Де Брюйне.

Интересно, что сценарий мог пойти в зеркальном отображении. Для этого подопечным Тите нужно было забить один из двух убойных моментов в начале встречи, но сначала Тиаго Силва попал в штангу, а потом Паулиньо не попал по мячу. А "красные дьяволы" даже и не били, но после углового в их исполнении мяч прилетел в локоть Фернандиньо и отлетел в сетку ворот Алиссона. Собственно, это и все. Исход матча решили случайности! Одни забили, другие – нет. И в этом весь футбол.

Но стоит отметить еще одно: Бразилия очень хорошо придавила подопечных Мартинеса в конце встречи, забила один гол и чуть было не сравняла счет, но бельгийцы свое преимущество отстояли. Это говорит лишь о двух вещах: (а) "красные дьяволы" уже достаточно опытные и мастеровитые, чтобы удерживать счет в матче с Бразилией, но (б) их тотальная оборона в конце может сыграть злую шутку в полуфинальном противостоянии с Францией. Ведь в последние полчаса парни Мартинеса очень подсели.

И вряд ли это была установка тренера. Ну не мог Роберто Мартинес зайти в перерыве в раздевалку и сказать: "Итак, счет 2:0, во втором тайме ничего не делаем и просто сидим возле своих ворот". Согласитесь, это не логично! Но сейчас все эти разговоры не так уж и важны. Главное, что Бельгия выбивает фаворитов мундиаля и автоматически становится главным претендентом на победу в турнире.

Уроки французского прагматизма

Соперником Бельгии в полуфинале станет Франция, которая в четвертьфинале обыграла Уругвай. Еще после победы над Португалией команда Табареса вдруг стала одним из теневых фаворитов Чемпионатов Мира, но вот с "галльскими петухами" что-то пошло не так. Ну, во-первых, из-за травмы отсутствовал Кавани, и вместе с Суаресом в центр нападения вышел играть Стуани. Во-вторых, тактика уругвайского наставника не сработала совершенно! Табарес решил сыграть в 4-4-2 против классических французских 4-3-3 и проиграл почти во всем. Центр поля был проигран, ведь одного Канте было достаточно, чтобы выключить Весино и Торрейру. Центр нападения был неэффективен, ведь Стуани может сколько угодно забивать за "Жирону", но противостоять Варану и Умтити в четвертьфинале мундиаля ‒ это совсем другой уровень.

А подопечные Дешама сделали именно то, что от них требовалось – пробили Година и Хименеса за счет стандарта, который реализовал Варан, ну а дальше уже дело техники. Плюс ко всему, еще и Муслера изобразил Кариуса в моменте с ударом Гризманна и отыграться после этого уже не представлялось возможным.

Так уругвайская сказка и закончилась. Оскар Табарес стал самым возрастным тренером, который когда-либо выводил сборную в четвертьфинал Чемпионата Мира (сегодня ему 71 год). Ну а больше похвастаться и нечем. Франция в абсолютно прагматичном стиле отправила южноамериканцев домой!

Английская стратегия

После поражения сборной Англии в последнем туре группового этапа в матче Бельгией, все сразу начали говорить, что парни Саутгейта сделали это специально, ведь так для них открывается более легкая сетка к финалу. Теперь подобное утверждение кажется очень даже вероятным, ведь вместо Бразилии, Франции и организованной Японии они получили Колумбию, Швецию и Хорватию. Согласитесь, это намного легче! Английская стратегия работает. Теперь путь к финалу для них открыт, как никогда. Да еще и состав этому способствует.

Матч Англии и Швеции сводился к дуэли вратарей. Да, "три льва" чаще топтались возле ворот "росомах", из-за чего их игра казалась более внушительной, но если считать только голевые моменты, то мы получим абсолютное равенство, а именно три на три. Но вся суть в том, что вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд все мячи, которые летели в сторону его ворот, вытащил. И ему было абсолютно плевать, что Классон пробивает с девяти метров, сильно и точно в нижний угол. А вот Ольсен дважды свою команду не спас, хотя удар Алли головой он мог бы и вытащить. Получилось так, что подопечные Саутгейта свое забили, а парни Андерссона – нет. В итоге 2:0, и Англия впервые с 1990 года выходит в полуфинал Чемпионата Мира. Тогда они проиграли ФРГ, но сейчас Германия уже вылетела, так что можно и за финал побороться.

Отдельно хочется отметить стандарты англичан и игру шведского форварда Маркуса Берга. Это прозвучит слишком очевидно, но стандарты англичан – убийственная штука. Они забивали после них почти в каждом матче и перед матчем с Хорватией это особенно важно, ведь подопечные Далича почти все свои голы пропустили именно после стандартных положений. Сами подумайте: Исландия – пенальти, Дания – вбрасывание аута, Россия – подача со штрафного. Да, они и сами не против забить с углового, но это уже другая история. Так что у Златко Далича будет над чем подумать в ближайшие дни.

Ну а Маркус Берг – это же просто ужас какой-то. Шведский форвард имел туеву кучу моментов в течении Чемпионата Мира, но забивать их ну совсем никак не удавалось: апогеем всего этого безобразия стал матч со сборной "трех львов", где нападающий имел возможность забить два гола; как раз те самые два гола, которые дали бы Швеции возможность сравнять счет. Если брать во внимание всех форвардов, которые регулярно играли на этом мундиале, то выступление Берга чуть ли не худшее.

Таким образом, после четвертьфиналов мы имеем такие пары полуфиналистов: Бельгия – Франция и Англия – Хорватия. Забавно, что уже четвертый подряд Чемпионат Мира выиграет европейская сборная.

Лучший игрок 1/4 финала

Лучшим игроком четвертьфинальных матчей стоит признать Луку Модрича. Хорватский полузащитник отличился одним ассистом, совершил 3 удара, 8 удачных обводок, 2 отбора, подал 8 угловых и был связующим звеном в игре хорватской сборной. Сайт Whoscored оценил старания Модрича в 9,2 балла.

Лучший гол 1/4 финала

Самым красивым взятием ворот в четвертьфинальных матчах стал выстрел Дениса Черышева. На 31 минуте матча с Хорватией полузащитник сборной Росcии подловил Субашича на ошибке и пустил мяч прямо в левую девятку ворот "шашечных". Просто прекрасный гол! Да простит нас Де Брюйне!

А вот так итоги четвертьфиналов подвел официальный сайт FIFA

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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