Для зарегистрированных пользователей Soccernews.ru стал доступен личный кабинет и рейтинг пользователей.

Личный кабинет, где можно указать личные данные, а также любимый клуб и игрока, доступен при нажатии на логин.

Что касается Рейтинга пользователей, то он формируется за счёт оценок комментариев, которые оставляет тот или иной посетитель ресурса.

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