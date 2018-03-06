Довершить начатое: "Ливерпуль" принимает "Порту"

"Ливерпуль" – "Порту"

Стадион: "Энфилд"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Феликс Цвайлер (Германия)

"Ливерпуль" после гостевой победы на "Порту" со счетом 5:0 встретится "драконами" на родном "Энфилде". Команда Юргена Клоппа уже одной ногой в 1/4 финала Лиги чемпионов, португальцам поможет только чудо, вот только нынешний "Порту" сотворить его неспособен.

"Драконы" на групповом этапе играли в самой ровной, но в это же время самой слабой группе, где не было ни одного европейского гранда. Квартет выиграл стамбульский "Бешикташ", от которого такой прыти никто не ожидал, португальцы финишировали вторыми, опередив "Лейпциг" и провалившийся "Монако".

"Порту" ранее всегда славился своей трансферной политикой, умением найти будущих звезд мирового футбола, однако постепенно португальцы утратили былую хватку, теперь в этом компоненте лидером является "Монако". "Драконы" же в последнее время удачных трансферов не совершают. У команды на данный момент фактически нет игроков, которые бы заинтересовали грандов мирового футбола. Этим летом команда рассталась со своим воспитанником Андре Силвой, который провалился в "Милане". Это единственная крупная продажа за два года.

"Ливерпуль" в последнее время достаточно стабильно выступает в АПЛ, исправно набирая очки. В этом году срыв случился только в игре с "Суонси", в остальных же матчах команда Клоппа показывала высокий уровень. Именно "Ливерпуль" стал первым клубом, который обыграл в АПЛ "Манчестер Сити", причем сделал это в прекрасном атакующем стиле, победив 4:3. Этот матч – пример для Антонио Конте, который на этих выходных заявил, что против "Манчестер Сити" невозможно играть в атакующий футбол.

"Ливерпуль" пережил потерю Филипе Коутиньо, однако настоящей проверкой на прочность станет четвертьфинал Лиги чемпионов, где соперник будет гораздо сильнее "Порту".

Интересные факты противостояния:

"Ливерпуль" и "Порту" провели между собой пять матчей: 3 победы англичан и две ничьи. На "Энфилде" португальцы всегда проигрывали.

"Ливерпуль" на своем стадионе только один раз проиграл португальскому клубу ("Бенфике" в 2006 году").

"Порту" никогда не побеждал в Англии (2 ничьи и 15 поражений).

Ориентировочные составы:

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Матип, ван Дейк, Джан, Хендерсон, Милнер, Салах, Мане, Фирмино.

"Порту": Касильяс, М. Перейра, Филипе, Маркано, Р. Перейра, Корона, Эррера, Оливейра, Браими, Пасиенсия, Абубакар.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Порту"

"Ливерпуль" намного сильнее своего соперника, поэтому должен побеждать и на своем стадионе. Возможно, Клопп побережет нескольких лидеров, так как на выходных предстоит играть против "Манчестер Юнайтед", но даже в этом случае англичане остаются явными фаворитами.

Букмекеры предлагают на победу "Ливерпуля" коэффициент 1.50, на ничью – 4.50, на "Порту" – 7.00.

Вячеслав Горбачев

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