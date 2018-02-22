Довести дело до конца: "Локомотив" принимает "Ниццу"

"Локомотив" – "Ницца"

Стадион: "РЖД Арена" (Москва)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Павел Краловец (Домажлице, Чехия)

Спустя неделю после фееричного камбэка в Ницце московскому "Локомотиву" предстоит завершить начатое и квалифицироваться в 1/8 финала Лиги Европы. Расслабляться "железнодорожникам" точно не стоит – французы приедут играть исключительно на победу, ведь других альтернатив у них попросту нет. Обеим командам предстоит провести матч в очень непростых условиях, что должно сыграть на руку хозяевам – вынужденной атаковать "Ницце" плохая погода вряд ли сыграет на руку.

Первый матч этих соперников получился просто невероятным по своему накалу: проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2, "железнодорожники" нашли в себе силы отыграться и даже вырвать победу – 3:2. Шансы пройти в следующий раунд у "Локо" очень высокие, однако и списывать со счетом "Ниццу" также не стоит – во Франции "гимнасты" на некоторых отрезках выглядели очень уверенно. Виктория на "Стад-де-Нис" продлила победную серию "железнодорожников" во всех турнирах до 7 матчей.

После поражения от "Локо" "орлята" сыграли один матч в Лиге 1, в котором они поделили очки с "Нантом" – 1:1. Команда идет 9-й в чемпионате Франции, отставая на 5 очков от зоны еврокубков. Одна из главных надежд "Ниццы" в Москве – Марио Балотелли, итальянец после дубля в первом матче стал лучшим бомбардиром "гимнастов" в 21 веке. В первой игре Марио сделал все, что мог, но в определенный момент команда потеряла уверенность в своих силах и позволила гостям отыграться. Как из сложившейся ситуации будет выпутываться Люсьен Фавр – покажет только сам матч.

Интересные факты противостояния "Локомотива" и "Ниццы":

"Локомотив" предстоит первый домашний матч со 2 декабря 2017 года.

"Ницца" впервые с 1960 года играет в весенней стадии еврокубков.

"Железнодорожники" выиграли лишь 3 из 8 предыдущих домашних еврокубковых матчей.

7 из 8 раз "Локомотив" проходил дальше, если побеждал в первом матче плей-офф на чужом поле.

Ориентировочные составы на игру:

Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Виталий Денисов, Игорь Денисов, Миранчук Антон, Фернандеш, Фарфан, Миранчук Алексей, Ари.

Ницца: Бенитес, Бюрне, Данте, Сарр, Перро, Ле-Мелу, Сипрьен, Сери, Сент-Максимен, Плеа, Балотелли.

Прогноз на матч "Локомотив" – "Ницца":

Хозяева – фавориты встречи, хотя коэффициенты не победу каждой из команд несильно отличаются. Если уж "Ницца" совсем не расклеится, то "Локомотив" будет привычно действовать вторым номером, и одна ошибка гостей может снизить их шансы на 1/8 финала практически до нуля.

На победу "Локомотива" букмекеры предлагают коэффициент 2,36, на ничейный исход – 3,60, на успех "Ниццы" – 3,22.

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