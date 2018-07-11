Дождь разрушил дорогу в Нижнем Новгороде, построенную к ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде в результате ливня была разрушена дорога, которую построили специально к Чемпионату Мира-2018.

Из-за дождя часть тротуара оказалась непригодной для эксплуатации, а часть песчаной подушки вымыло из-под дороги на проезжую часть.

Стоит отметить, что общая смета работ на строительство дорог возле стадиона "Нижний Новгород" составила 786 миллионов рублей.

При этом мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов обвинил во всем подрядчика.

"Это очень серьезная грубая проектная ошибка. Подрядчик мог бы все это предусмотреть. Над этим сейчас работают все наши службы, в том числе министерство строительства Нижегородской области. Заказчиком объекта на Волжской набережной выступал дорожный фонд области. В настоящий момент у нас идет совместная работа по устранению последствий.

Были допущены ошибки – бездумность со стороны подрядчика. Сейчас предпринимаются меры по восстановлению благоустройства. Буквально в течение нескольких дней все, что произошло на Нижне-Волжской набережной будет исправлено самим подрядчиком", - сказал Панов.

Не пропустите: Как Париж отметил выход сборной Франции в финал ЧМ-2018. | http://soccernews.ru