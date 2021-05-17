Драгович не перейдет в "Динамо"

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Драгович не перейдет в "Динамо"Фото: инстаграм Драговича/Автор неизвестен

Австрийский защитник Александар Драгович не перейдет в московское "Динамо" этим летом, сообщает журналист Макс Билефельд.

30-летник игрок, у которого уже этим летом истекает контракт, отклонил предложения москвичей.

Футболист, скорее всего продолжит карьеру в "Црвене Звезде". Сообщается, что он уже дал обещание президенту сербского клуба.

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