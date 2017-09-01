Драгович перешел в "Лестер"

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Драгович перешел в "Лестер"
Австрийский защитник "Байера" Александар Драгович стал игроком "Лестера", сообщает официальный сайт клуба.

Англичане арендовали футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

24-летний Драгович выступал за "Байер" с 2016 года, провел за клуб 20 матчей. Ранее играл за "Аустрию", "Базель" и киевское "Динамо". За сборную Австрии сыграл 54 матча и забил 1 гол. Трехкратный чемпион Швейцарии, двукратный чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины, обладатель Кубка Австрии, обладатель Кубка Швейцарии, обладатель Суперкубка Украины. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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