Драгун: "Хорошо, что БАТЭ не пропустил больше"

Хавбек БАТЭ Станислав Драгун пообщался с журналистами после первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против пражской "Славии" (0:1).

По словам футболиста, его команда должна быть довольна счетом.

"Очень тяжелая игра. Если быть до конца объективным, то уже хорошо, что она закончилась с таким счетом. Потому что этот результат оставляет нам шансы побороться за путевку в лигочемпионский раунд плей-офф. А так нам было очень трудно, но ребята - молодцы уже хотя бы за то, что не дрогнули и выстояли. Но все это не будет иметь никакого значения, если в Борисове мы сыграем плохо. Надо очень тщательно готовиться. Чтобы решить задачу, необходимо показать свой лучший футбол", - отметил он. | http://soccernews.ru