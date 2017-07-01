Драка в матче "Спартак" - "Вождовац"

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Драка в матче "Спартак" - "Вождовац"

Форвард московского "Спартака" Зе Луиш в ходе товарищеского матча подрался с защитником "Вождоваца" Марко Гаичем.

Видео: Драка в матче "Спартак" - "Вождовац"

Стоит отметить, что после инцидента и Зе Луиш, и Гаич были удалены арбитром матча. | http://soccernews.ru

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