Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между "Эвертоном" и "Лионом" не обошёлся без скандала.

Во время игры между игроками двух команд произошла драка, зачинщиком которой стал капитан "ирисок" Эшли Уильямс.

Видео: Драка во время матча "Эвертон" - "Лион"

Стоит отметить, что матч завершился гостевой победой "Лиона" со счётом 2:1. | http://soccernews.ru