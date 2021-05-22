"Драки не было": тренер "Пюника" рассказал свою версию конфликта с российским футболистом
Наставник "Пюника" Егише Меликян отреагировал на информацию, что он избил в аэропорту российского форварда Антона Кобялко, с которым накануне был расторгнут контракт.
"В каждом коллективе бывают разногласия. Это абсолютно нормально. СМИ предоставили эту информацию так, будто это голливудский фильм. Никакой драки не было на самом деле. Футбол устроен так, что иногда бывает диссонанс между тренером и игроком. Возможно, иногда нужно повысить интонацию, но мы не переходили на личности. Мы - профессионалы своего дела.
Разные источники начали писать, что я находился в аэропорту, но это не так. Я находился на базе клуба, где ему и сказал, что он меня не устраивает как футболист. У меня было больше ожиданий от его игры на поле. На кромке поля эмоции всегда зашкаливают, но это футбол. Мать футболиста я также не оскорблял. Единственное, что я ему сказал - если он не смог себя показать в этом клубе, это не значит, что он плохой футболист. Возможно, у него получится лучше играть в другом коллективе.
Я обязательно пожму ему руку, если опять увижу его. Он выкладывался на поле, не предавал команду. Меня не устраивали его действия на поле, в этом нет ничего плохого, но из всего этого сделали какое-то кино", - сказал Меликян.
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