"Драконы" просыпаются: "Порту" разгромил "Монако" на его поле

"Монако" готовился к первой встрече с "Порту" после памятного финала Лиги чемпионов 03/04. Тогда ведомые Жозе Моуринью португальцы разгромили своего соперника со счетом 3:0 и завоевали трофей, с тех пор команды никогда не встречались. В этом же сезоне "Порту" и "Монако" попали в одну группу, где вместе с ними соседствуют "Бешикташ" и "Лейпциг". В первом туре "монегаски" не сумели обыграть немецкий клуб, а "драконы" уступили на своем поле "Бешикташу", поэтому в отчетной игре оба коллектива рассчитывали добыть первую победу.

Стартовый отрезок остался за игроками "Монако", активный Геззаль дважды отравлял мяч в штрафную, Фалькао в первом случае пробил прямо во вратаря, а Диакаби решил заработать пенальти, но арбитр зафиксировал симуляцию, наградив игрока желтой карточкой. "Порту" также в обороне не отсиживался, ответил несколькими неплохими прострелами, но никто в штрафной до мяча так и не добрался.

Затем на некоторое время игра успокоилась, пока на 30 минуте Абубакар не забил гол в ворота "Монако". Бенальо дважды спасал свои ворота после удара Данилу и добивания Абубакара, но Венсан с третьей попытки все же распечатал швейцарского вратаря. Гол добавил португальцам сил, они успокоились и без особых проблем продержались до перерыва, "Монако" до конца первого тайма ничем интересным не отметился.

В перерыве Жардим решил заменить молодого Диакаби, выпустив на поле Каррильо, но эта перестановка практически не поменяла ход игры, "монегаски" действовали достаточно пассивно в атаке, также не была надежна оборона. Португальцы пытались при первой же возможности убегать в контратаки, в одной из них Марега убежал от защитников, ворвался в штрафную, а затем в падении пробил в Бенальо.

Через десять минут оборона "монегасков" снова дала сбой, на этот раз "драконы" своего соперника не простили. Браими выбил мяч вперед на Марегу, тот протащил его до штрафной "Монако", после чего выкатил игровой снаряд прямо на Абубакара, который точно пробил в левый угол. Тут же Консейсао решил уйти в оборону, вместо Браими и Абубакара вышли Корона и Лайюн, а "Монако" едва не отквитал один гол. Фалькао получил мяч в центре штрафной, а затем пробил в перекладину.

В оставшееся до финального свистка время "Порту" не только сохранил свои ворота в неприкосновенности, но и поразил чужие в третий раз. После продолжительной атаки "Порту", Бенальо дважды отражал удары по своим воротам, однако с добиванием от Лайюна справиться не сумел. После неудачного старта "Порту" сумел собраться и выдать прекрасный матч, разгромив "Монако". Результат финала 2004 года снова повторился.

"Монако" – "Порту" 0:3

Голы: Абубакар, 30 – 0:1; Абубакар, 70 – 0:2; Лайюн, 89 – 0:3

"Монако": Бенальо; Сидибе, Глик, Жемерсон, Жорж; Геззаль (Кейта, 74), Фабиньо, Жоау Моутинью, Лемар (Лопеш, 63); Диакаби (Каррильо, 46), Фалькао

"Порту": Касильяс; Рикарду, Фелипе, Маркано, Теллеш; Эррера, Данилу, Оливейра (Рейес, 86), Брахими (Лайюн, 70); Марега, Абубакар (Корона, 70).

Вячеслав Горбачев

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