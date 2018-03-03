"Драконы" сильнее "львов": "Порту" взял верх над "Спортингом"

В рамках 25-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своём поле победил лиссабонский "Спортинг" со счётом 2:1. В составе "драконов" голы забивали Иван Маркано и Ясин Браими, а за "львов" отличился юный форвард Рафаэл Леау.

"Порту" – "Спортинг" - 2:1

Голы: Маркано, 28 - 1:0, Рафаэл Леау, 45 - 1:1, Браими, 49 - 2:1.

"Порту": Касильяс, Фелипе, Диогу Далот, Перейра, Маркано, Сержиу Оливейра, Эррера, Марега (Рейес, 82), Отавио (Корона, 67), Браими, Гонсалу Пасиенсия (Абубакар, 71).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау (Монтеро, 85), Ристовски (Рубен Рибейру, 67), Матье, Батталья, Вильям Карвалью, Руис, Фернандеш, Акунья, Думбия (Рафаэл Леау, 44).

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