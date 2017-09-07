Дракслер был готов перейти в "Барселону", но не дождался приглашения от каталонцев

Немецкий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер надеялся перейти в "Барселону" этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист ждал предложения от каталонского клуба, но оно так и не последовало. В итоге хавбек остался в Париже.

23-летний Дракслер выступает за ПСЖ 2017 года, провел за клуб 27 матчей и забил 10 голов.

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