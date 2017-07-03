Дракслер: "Это был по-настоящему огненный финал"

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Дракслер: "Это был по-настоящему огненный финал"

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер назвал "огненным" финальный матч Кубка Конфедераций против Чили (1:0).

"И где теперь те люди, которые поначалу скептически относились к турниру? Мы здорово бились и заслужили победу", - сказал Дракслер.

Напомним, что Дракслер был признан лучшим игроком турнира.

Не пропустите: Дракслер признан лучшим игроком Кубка Конфедераций. | http://soccernews.ru

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