Дракслер хочет перейти в "Барселону"

Агент немецкого полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера Рогер Виттманн предложил услуги своего клиента "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист решил покинуть парижский клуб после разговора с главным тренером Унаи Эмери, который не видит его в основном составе.

Что касается "Барселоны", то каталонцы пока не определились насчет Дракслера.

Впрочем, на данный момент этот трансфер выглядит маловероятным из-за плохих отношений между клубами.

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