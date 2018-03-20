Дракслер и Ди Мария поставили условие ПСЖ
Вингеры ПСЖ Юлиан Дракслер и Анхель Ди Мария поставили условие своему клубу, информирует Le Parisien.
Так, по сведениям издания, немец и аргентинец сообщили, что будут готовы остаться в команде на следующий сезон только в том случае, если летом парижане прекратят сотрудничество с главным тренером Унаи Эмери.
Напомним, ПСЖ готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|30
|66
|3
|Марсель
|30
|59
|4
|Лион
|30
|57
|5
|Ренн
|30
|45
|6
|Нант
|30
|44
|7
|Монпелье
|30
|42
|8
|Ницца
|30
|42
|9
|Сент-Этьен
|30
|39
|10
|Дижон
|30
|38
|11
|Бордо
|30
|37
|12
|Анжер
|31
|35
|13
|ФК Кан
|30
|35
|14
|Генгам
|30
|35
|15
|Страсбур
|30
|32
|16
|Амьен
|30
|31
|17
|Тулуза
|30
|30
|18
|Труа
|30
|29
|19
|Лилль
|30
|28
|20
|Метц
|30
|21