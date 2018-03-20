Дракслер и Ди Мария поставили условие ПСЖ

Вингеры ПСЖ Юлиан Дракслер и Анхель Ди Мария поставили условие своему клубу, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям издания, немец и аргентинец сообщили, что будут готовы остаться в команде на следующий сезон только в том случае, если летом парижане прекратят сотрудничество с главным тренером Унаи Эмери.

Напомним, ПСЖ готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира. | soccernews.ru