Дракслер: "Летом клуб потратил 400 миллионов евро, но мы снова не смогли пройти дальше"

Вингер французского ПСЖ Юлиан Дракслер подвел итог выступлению своей команды в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Летом мы потратили 400 миллионов евро, и все говорили о том, каким образом эти вливания изменят ситуацию, но мы снова не смогли пройти стадию 1/8 финала", - приводит слова 24-летнего немца The Sun.

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