Дракслер: "Мбаппе уже добился отличного прогресса"

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Дракслер: "Мбаппе уже добился отличного прогресса"

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер высоко отозвался о своём партнёре по команде Килиане Мбаппе.

"Лично я бы не хотел быть тем защитником, которому предстоит играть против Мбаппе. Я хорошо изучил его за несколько недель. Он быстр и силён в дриблинге. Мне было бы интересно посмотреть на то, как лучшие защитники смогли бы его сдержать. Он очень хороший молодой игрок с большим потенциалом. Ему ещё есть куда расти. Хотя Килиан уже добился отличного прогресса" - цитирует Дракслера Goal.com.

В этом сезоне 19-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 12 матчей, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

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