Дракслер может перебраться из ПСЖ в "Тоттенхэм"

Немецкий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер может стать игроком "Тоттенхэма", сообщает Daily Star.

По сведениям издания, французский клуб предложил англичанам купить футболиста в летнее трансферное окно. В составе "шпор" немецкий хавбек может заменить датчанина Кристиана Эриксена, которого хочет купить "Реал".

В минувшем сезоне 25-летний Дракслер провел за ПСЖ 46 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действителен до лета 2021 года.

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