Дракслер может перебраться в Испании
Фото: твиттер Юлиана Дракслера/Автор неизвестен
"Севилья" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Юлиану Дракслеру, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек может согласиться на трансфер, так как хочет иметь регулярную игровую практику.
В нынешнем сезоне 28-летний Дракслер провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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