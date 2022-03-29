Дракслер может перебраться в Испании

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Дракслер может перебраться в Испании

Фото: твиттер Юлиана Дракслера/Автор неизвестен

"Севилья" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Юлиану Дракслеру, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек может согласиться на трансфер, так как хочет иметь регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне 28-летний Дракслер провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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