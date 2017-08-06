Дракслер может перейти в "Барселону"

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Дракслер может перейти в "Барселону"

Хавбек ПСЖ Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Bild.

По сведениям издания, агент футболиста сейчас находится в Барселоне. Возможно каталонский клуб видит в Дракслере альтернативу Усману Дембеле.

Отмечается, что у Дракслера на руках около пяти предложений из Англии, Германии и Испании.

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