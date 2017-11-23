Дракслер может перейти в "Ливерпуль" зимой

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Дракслер может перейти в "Ливерпуль" зимойПолузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер все еще может оказаться в "Ливерпуле".

Как сообщает источник, мерсисайдцы вступили в переговоры с парижанами по поводу аренды немца. Сделка может состояться во время зимнего трансферного окна.

В 11-ти матчах текущего чемпионата Франции хавбек забил два гола и сделал две результативные передачи.

Читайте: Вальверде не заинтересован в подписании Дракслера  | soccernews.ru

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