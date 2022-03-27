Дракслер может покинуть ПСЖ

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Дракслер может покинуть ПСЖ

Фото: твиттер Юлиана Дракслера/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер летом может покинуть клуб.

"Я рад, что сыграл все 90 минут в матче за сборную Германии. Подобное произошло впервые за долгое время. Я уверен, что мне хватает мастерства для игры за сборную, но у меня непростая ситуация в клубе. Мне не хватает игровой практики. Я должен играть чаще", - приводит слова Дракслера Get French Football News.

В нынешнем сезоне 28-летний Дракслер провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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